Gabrijela za RTL.hr o tračevima u 'Ljubav je na selu': 'Ja sam sve to uspjela? Pa svaka čast za mene'

Gabrijela Juraja u 'Ljubav je na selu' pronašla je sreću s Miroslavom Dekalićem s kojim je započela zajednički život i preselila se s k njemu, a za RTL.hr progovorila je upravo o tom naljepšem iskustvu. Otkrila je i što joj je bilo najteže i što bi promijenila kad bi mogla.

Što ti je bilo najljepše iskustvo u 'Ljubav je na selu'?

Najljepše u showu mi je bilo to što mi se dogodila ljubav. Nisam to očekivala i mislim da ću to upamtiti. Možda će se ta ljubav izroditi u nešto za cijeli život.

Što ti je bilo najteže iskustvo u 'Ljubav je na selu'?

Najteža stvar u showu mi je bila dolazak na farmu kao tajni gost jer su me cure odmah izvrijeđale i nisam bila prihvaćena i to se samo nastavljalo. Jedna cura je konstantno vrijeđala i mene i farmera i nije bilo baš najugodnije, ali usprkos tome, mi smo držali tu ljubav i možda nam je zapravo na neki način pomogla i više nas zbližila.

Što bi promijenila kad bi mogla?

Definitivno ne bih bila dobra prema nekim ljudima kao što sam bila do sada. Bila sam fer i korektna, a oni su zapravo pokazali kakvi su. Došla sam ovdje na okupljanje i čujem 350 priča i svi sve znaju, samo ja ne znam ništa o svom životu. Ja sam sve to uspjela? Pa svaka čast za mene. Stvarno ne znam kada sam to sve stigla, ali dobro.

