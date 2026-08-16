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Ljubav je na selu

Gdje su danas farmeri 'Ljubav je na selu'? Samo je jedan par opstao, a ostali su doživjeli neočekivane obrate

Dok je emisija kroz godine iznjedrila brojne brakove i obitelji, postavši tako jedan od najuspješnijih reality formata u Hrvatskoj, posljednja sezona donijela je šaroliku lepezu sudbina. Samo je jedna romansa izdržala test svakodnevice, no za neke su se karte presložile na potpuno neočekivan način nakon što su kamere prestale snimati

RTL.hr
16.08.2026 18:00

Najuspješniju i najemotivniju priču sezone ispisali su Josip Đerfi i Ksenija Barić. Njihova veza, koja je od samog početka odisala iskrenošću i toplinom, nastavila je cvjetati i daleko od očiju javnosti. 

Josip i Ksenija: Jedina romansa koja je preživjela test stvarnosti

Njihova je romansa u finalu ganula ne samo ostale kandidate, već i voditeljicu Anitu Martinović, a Josipov potez darivanja ključeva vlastite kuće Kseniji bio je jasan simbol ozbiljnih namjera. Danas par i dalje uživa u skladnoj vezi, potvrđujući da su njihovi osjećaji stvarni. Njihova je priča postala svijetli primjer da se, unatoč izazovima, prava ljubav doista može pronaći pred kamerama, a njihovi planovi za zajedničku budućnost čine se čvršćima no ikad.

Ksenija i Josip, Spill The Tea
Ksenija i Josip, Spill The Tea FOTO: RTL

Neočekivani obrati i druge prilike

Dok su Josip i Ksenija gradili zajednički život, putovi drugih farmera ispisali su drame s neočekivanim zapletima, dokazujući da kraj emisije često označava tek početak prave potrage za srećom.

Ksenija i Josip Đ., Ljubav je na selu
Ksenija i Josip Đ., Ljubav je na selu FOTO: RTL

Robertov put od slomljenog srca do nove ljubavi

Farmer Robert Horvatić iz Gornje Voće proživio je pravu emocionalnu buru. Nakon što je na romantično putovanje poveo Ankicu, na finalnom okupljanju priznao je da je to bila pogreška potaknuta nagovorom prijatelja te da su njegovi osjećaji usmjereni prema Sanji. Uslijedio je dramatičan trenutak u kojem je Sanji poklonio ogrlicu, nadajući se drugoj prilici. Iako su pokušali, veza na daljinu nije uspjela, no Robert nije dugo tugovao. Nedavno je potvrdio da je ponovno zaljubljen i sretan u novoj vezi, pronašavši mirnu luku nakon turbulentnog iskustva.

Sanja i Robert, Ljubav je na selu
Sanja i Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Josip Ercegović i povratak staroj ljubavi

Svestrani Josip Ercegović iz Bilica, profesionalni ronilac, na putovanje je poveo Kanađanku Dottie. Iako su se odlično slagali, brzo su shvatili da među njima nema ljubavne iskre. "Nas dvoje smo dobro, ali nema tu neke ljubavi", priznao je Josip. Ljubav ga je, međutim, čekala na drugom mjestu. Ubrzo nakon showa, vratio se staroj ljubavi, Matei Laštro, koja je, ironično, također sudjelovala u istoj sezoni. Danas su Josip i Matea nerazdvojni, a sreću aktivno dijele na društvenim mrežama, pokazujući da je ponekad potrebno napraviti puni krug da bi se pronašlo ono što je cijelo vrijeme bilo tu.

Dottie i Josip E., Ljubav je na selu
Dottie i Josip E., Ljubav je na selu FOTO: RTL

Prijateljstvo kao utješna nagrada

Za većinu ostalih farmera, avantura u "Ljubav je na selu" nije završila romansom, ali jest novim poznanstvima i, u većini slučajeva, prijateljstvom. Iako nisu pronašli životne partnerice, sa sobom nose vrijedno iskustvo.

Najstariji farmer sezone, 67-godišnji povratnik iz Švicarske Željko Dragojlović, i njegova odabranica Nada na romantičnom su putovanju djelovali vrlo povezano. Ipak, povratak u stvarni svijet donio je otrežnjenje. Njihovi planovi za budućnost nisu se poklopili, a Nada je njihov odnos na finalnom okupljanju opisala poetičnom metaforom, kazavši kako je njihova veza "još uvijek u povojima" te da je možda "jedna latica malo uvenula". Odlučili su ostati dobri prijatelji, a Željko je, iako i dalje sam, bogatiji za novo iskustvo.

Željko, Ljubav je na selu
Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Slična sudbina zadesila je i Tomislava Bičanića. Iako je gajio osjećaje prema Viktoriji i čak joj napisao pismo, ona mu je iskreno priznala da ga ne vidi kao srodnu dušu, već isključivo kao prijatelja. Tomislav je to zrelo prihvatio, a nakon emisije vratio se svojoj svakodnevici. Mediji su prenijeli da je pokušao kontaktirati Viktoriju i Miljanu, no bez uspjeha.

Tomislav, Ljubav je na selu
Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Najmlađi farmer, Dejan Nešić, na putovanje je poveo Miljanu nakon što ga je prva odabranica Dora odbila. Iako je među njima bilo kemije, razlike u karakterima i životnim vrijednostima dovele su do toga da su ostali samo prijatelji. No, Dejan nije gubio vrijeme te je već na finalnom okupljanju otkrio da je u međuvremenu upoznao novu djevojku i da je sretno zaljubljen.

Miljana i Dejan, Ljubav je na selu
Miljana i Dejan, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Osamnaesta sezona 'Ljubav je na selu' tako je zaključena s jednim čvrstim parom, nekoliko propalih pokušaja i barem dvije nove ljubavi koje su se rodile izvan okvira emisije. Još jednom se pokazalo da je put do srca nepredvidiv, a ljubav se ponekad pronađe ondje gdje je najmanje očekujemo - bilo pred kamerama, u povratku starim simpatijama ili u susretu koji se dogodi kada se svjetla pozornice ugase.

ljubav je na selu kandidati
Ljubav je na selu

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