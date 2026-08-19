Gledatelji 'Ljubav je na selu' razočarani nakon prekida Ksenije i Josipa: 'Baš šteta, bili su savršen par'

Iako su tijekom cijele sezone važili za jedan od najskladnijih i najzanimljivijih parova, Ksenija i Josip više nisu zajedno, a obožavatelji koji su pratili njihovu priču brzo su se oglasili na mrežama.
Velika podrška obožavatelja na mreži
Nakon objave o prekidu na službenim profilima emisije, gledatelji su u komentarima na Instagramu i Facebooku uputili brojne tople poruke i riječi ohrabrenja. Pretežito prevladava podrška za oba aktera ove priče: "Bili ste predivni skupa, želim vam svu sreću dalje!", "Predivan par, baš šteta, ali glavu gore!", "Svaka vam čast na iskrenosti u showu, držite se oboje!" te "Divni ljudi, sretno vam u svemu što slijedi!".
'Najvažnije je da oboje budu sretni'
Brojni pratitelji istaknuli su kako je najbitnije da oboje nađu svoj mir i zadovoljstvo na privatnom planu: "Život ide dalje, želim im oboma puno sreće u budućnosti!", "Toliko lijepih uspomena iz showa, lijepo ih je bilo gledati i navijamo za njih i dalje!", dok su mnogi kratko dodali kako im žale što nije potrajalo, ali im šalju samo pozitivne misli.
Priča koja je obilježila sezonu
Podsjetimo, Ksenija i Josip privukli su pažnju gledatelja već na samom početku sezone, a njihov odnos obilježili su spontani trenuci, smijeh i iskrene emocije. Iako njihova veza nije opstala izvan malih ekrana, obožavatelji im bez sumnje žale samo najbolje u daljnjim životnim koracima.