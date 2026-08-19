Gledatelji 'Ljubav je na selu' razočarani nakon prekida Ksenije i Josipa: 'Baš šteta, bili su savršen par'

Vijest o kraju ljubavi omiljenog para iz posljednje sezone 'Ljubav je na selu' izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama

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Iako su tijekom cijele sezone važili za jedan od najskladnijih i najzanimljivijih parova, Ksenija i Josip više nisu zajedno, a obožavatelji koji su pratili njihovu priču brzo su se oglasili na mrežama.

Velika podrška obožavatelja na mreži

Nakon objave o prekidu na službenim profilima emisije, gledatelji su u komentarima na Instagramu i Facebooku uputili brojne tople poruke i riječi ohrabrenja. Pretežito prevladava podrška za oba aktera ove priče: "Bili ste predivni skupa, želim vam svu sreću dalje!", "Predivan par, baš šteta, ali glavu gore!", "Svaka vam čast na iskrenosti u showu, držite se oboje!" te "Divni ljudi, sretno vam u svemu što slijedi!".

icon-expand Josip i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

'Najvažnije je da oboje budu sretni'

Brojni pratitelji istaknuli su kako je najbitnije da oboje nađu svoj mir i zadovoljstvo na privatnom planu: "Život ide dalje, želim im oboma puno sreće u budućnosti!", "Toliko lijepih uspomena iz showa, lijepo ih je bilo gledati i navijamo za njih i dalje!", dok su mnogi kratko dodali kako im žale što nije potrajalo, ali im šalju samo pozitivne misli.

icon-expand Ksenija i Josip, Spill The Tea FOTO: RTL

Priča koja je obilježila sezonu