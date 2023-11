Gledatelji oduševljeni 'Dosjeom Jarak': 'Bravo! Hrabro i pametno ste to napravili'

Produkcijska ekipa na ovom je serijalu radila godinu dana, a core team su autor Andrija Jarak, koautor, scenarist i redatelj Dario Todorović te istraživačka novinarka Marijana Čikić. O snimanju prve epizode za RTL.hr je govorio scenarist i redatelj Dario, koji je rekao kako su i srce i dušu unijeli u ovaj projekt.

"Slučaj Pukanić je jako kompleksan, puno je kriminalaca koji su sudjelovali u organizaciji ubojstva. To je piramida ljudi koji dolaze iz više zemalja. Samo da to postaviš na noge, to je već jako puno posla. Zato smo odlučili tu priču razdijeliti na dvije epizode. U drugoj epizodi malo više pratimo krakove koji potencijalno dovode do tih ljudi. Neću reći da smo razriješili jer to nije naš posao, već je to posao policije i sudova. Mi ne možemo reći tko je naručio ubojstvo, ali možemo reći tko je svojim propustima učinio to da, onima koji su odlučili ubiti Pukanića, bude lakše. To ne govorimo mi, već puštamo ljude da pričaju svoju priču", rekao je.

