Gledateljima će nedostajati Neve u 'Ljubav je na selu', a ona za RTL.hr kaže: 'Žao mi je, ali imam udvarača i vani'

Kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac napustila je show. Farmer Željko izbacio ju je i odabrao druge djevojke. Neve je za RTL.hr prokomentirala ispadanje.

"Nije mi žao što sam ispala. On mi je bio u redu, slični smo, blizu smo godinama, ali nije uspjelo. No, moram priznati kako me uživo razočarao. Ljepši mi je bio na fotografijama, ali smatram kako je dobra osoba iako nismo kliknuli. Za ljubav zbog smrti pokojnog supruga još nisam spremna u potpunosti", rekla je.

Gledatelji u komentarima negoduju jer je Željko izbacio baš nju, a Neve ima poruku za njih.