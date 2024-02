Goran Špehar slovio je za zavodnika dok nije upoznao nju: Zbog Anamarije je postao obiteljski čovjek

Goran Špehar iz Duge Rese sudjelovao je u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i nosio je nadimak Seoski Casanova. Na njegovom imanju bile su kandidatkinje Ines, Ilona i Nikolina koja ga je i zaprosila.

Ines Petrić za RTL.hr je ranije otkrila da joj je žao što Goran nije odabrao nju. "Od samog početka smo kliknuli, nadopunjavali se... Žao mi je što u toj sezoni nisam došla do vrha, možda bi život krenuo nekim drugim tijekom. Goran i ja se znamo zezati. On je danas oženjen muškarac, sretno oženjen, otac troje djece i mi se često čujemo. Znamo se onako zezati – što bi bilo, kada bi bilo, što bi bilo da smo tada napravili taj potez, da je odabrao mene, tko zna gdje bi život krenuo i do kuda bi došli", ispričala je.