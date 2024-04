Hrvoje iz 'Ljubav je na selu' raskinuo zaruke! Za RTL.hr kaže: 'Ponovno sam slobodan'

Farmera Hrvoja Špoljarca gledatelji su upoznali u 15., jubilarnoj sezoni 'Ljubav je na selu' , a njegov pozitivan i simpatičan duh osvojio je i djevojke koje je ugostio na farmi u Farkaševcu. Kod njega su boravile Suzana , Dragana i Marina , a na romantično putovanje pozvao je Marinu, no ono je završilo i prije vremena. Razlog je to što mu je kandidatkinja priznala kako se u međuvremenu zaljubila u drugog čovjeka. Neplanirano i iznenadno, a tako je to saznao i Hrvoje. Čuo je muške glasove u njezinom apartmanu, a nakon toga ju je pitao tko je to bio u njezinom društvu. Ipak, ostao je u dobrim odnosima sa svim kandidatkinjama, a sreća mu se bila osmjehnula i kada je ljubav u pitanju.

Hrvoje je prošle godine ekskluzivno za RTL.hr priznao kako se zaljubio u djevojku koju je zaručio nakon svega dva mjeseca veze. Bila je to ljubav na prvi pogled i, kako je tada rekao, nema se što čekati...