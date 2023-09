Humanitarno srce farmera Radoslava: Za RTL.hr otkrio što mu je najvažnije, a osvrnuo se i na Suzanu i Antu

Radoslav Biskupović je za RTL.hr progovorio o svom humanitarnom radu, kandidatkinjama koje je odlučio povesti na imanje i farmeru Anti.

Otkrio nam je da je cijeli svoj honorar od 'Ljubav je na selu' dao u dobrotvorne svrhe. "Sav svoj honorar poklonio sam u humanitarne svrhe i ne samo taj novac, nego i puno toga što inače zaradim. To ljudi iz produkcije znaju i s RTL-a znaju. Ja u 'Ljubav je na selu' nisam došao zbog novca nego da napravim show", ispričao je Radoslav.

Istaknuo je da ne prati negativne komentare o sebi nego mu obitelj i prijatelji govore o tome. "Kažu: 'Rado, ti nisi čovjek kojemu treba novac, znamo što si napravio, ali ljudi te vrijeđaju po tim stranicama. Tvrde da si otišao u emisiju zbog novca'. Nije meni do novca, počastio sam ekipu tijekom snimanja. Svi koji su kod mene bili u etno selu dobili su jesti i piti. Sve sam to dao dobrog srca. Nikad neću žaliti zbog toga. Meni je gušt drugima poklanjati", rekao je farmer.

Radoslav je kod sebe na imanje u Šestanovcu pozvao Antoniju koja je bila kandidatkinja Ivana Detkovića jer se bori s težim oblikom astme pa su joj liječnici savjetovali da provede neko vrijeme na moru.

"Imam dosta prijatelja doktora, oni su se svi uvjerili da je to tako i ja sam se s dogovorio s Antonijom pa je došla k meni jer ja živim tik uz more. Bila je tu deset dana. Ujutro je šetala uz more i taj morski zrak je lijek za astmu. Bila je kod moje doktorice i ona je Antoniji preporučila što treba raditi. Imala je određenu terapiju, a na mom imanju je spavala, jela i pila", ispričao je, dodavši da joj je nakon toga bilo bolje.