Idila Nikoline i Stjepana iz 'Ljubav je na selu': Zaljubili su se prije 15 godina i ostvarili najveće snove

Nikolinu i Stjepana Pavlića spojila je treća sezona 'Ljubav je na selu' prije 15 godina, a njihova obiteljska idila i danas traje. Par je imao izazove pred sobom, no uspjeli su ih prebroditi. Naime, Stjepan isprva nije mogao prihvatiti što je Nikolina druge vjeroispovijesti, ali shvatio je da je ona njegova srodna duša te su se vjenčali 2012. i to je bilo drugo vjenčanje zahvaljujući RTL-ovom showu.

Nakon vjenčanja im se ostvarila želja i ostvarili su se kao roditelji te imaju troje djece. Supružnici žive na imanju u mjestu Greda nedaleko Siska te su tamo izgradili svoju obiteljsku idilu.

Bave se poljoprivredom, a na društvenim mrežama povremeno otkrivaju da im djeca rado pomažu u poslovima. Naravno, nađu vremena pa se i odmaraju i zabavljaju. "Jedni odmaraju, a drugi rade", napisala je nedavno Nikolina uz fotografiju supruga Stjepana s djecom gdje se vidi da uživaju u kupanju u bazenu.