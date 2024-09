Ilija i Ruža su nerazdvojni, a nekima prisjelo njihovo ponašanje: 'Poput balavaca su'

Iako je Iliju oduševila zlatna djevojka Mirjana, nije se cijelu večer odvajao od Ruže. "Ruža je Ruža", rekao je. "Ja imam potrebu za tom pažnjom od Ilije i ljubljenje i to. Stvarno imam potrebu za to, a vidim da i on pošto me stalno ljubi", komentirala je Ruža.