Ilona za RTL.hr: 'Imao je nešto s pet žena, a bratiću neću dozvoliti da spava na podu'

Ilona je Ivicu optužila da se dopisivao s drugim curama, a on nju da ju je zatekao u krevetu s drugim muškarcem. "To je sve bilo prije nje. Mogao sam i Iloni uzeti mobitel i vidjeti s kime se dopisivala. To su stare poruke. To je djetinjasto od nje. Zatekao sam muškarca u krevetu s njom. Kako bi mi to bilo svejedno? Mogu ja reći da sam sa sestričnom u krevetu. Tko leži s bratićem u krevetu?", komentirao je Ivica za RTL.hr.

Ilona je sada ispričala svoju stranu priče za RTL.hr.

Optužila si Ivicu da se dopisivao s drugim curama. On tvrdi da su to stare poruke prije tebe i da se ponašaš djetinjasto. Kako to komentiraš?

On može tvrditi što hoće, ali njegove poruke sa sedam drugih žena dokazuju suprotno. Naravno da sam ih slikala i imam ih i danas na mobitelu. Nakon farme i zaruka su te poruke nastale. U pet poruka se spominju i "ugodne večeri", tako da mogu sa sigurnošću i reći da je imao nešto s najmanje njih pet, a meni tu neku ljubav izjavljuje.