Iloni poljubac ništa ne znači, a Ivica je za RTL.hr otkrio: 'Svidjelo mi se. Zaljubljen sam u nju'

Ivici se Ilona od prvog susreta svidjela, a tijekom karaoka na njegovom imanju dogodio se i trenutak kojemu se sigurno nadao. Naime, poljubili su se. Ilona je nedavno za RTL.hr otkrila kako je doživjela taj trenutak. "To što smo se poljubili, to je bio trenutak koji nisam očekivala. Ali s obzirom da mi poljubac ništa ne znači, u smislu da sam se zaljubila ili spustila gard, ne, nisam popustila prema njemu. Za takvo što treba puno više od jednog poljupca", ispričala je.

Ivica je sada za RTL.hr komentirao poljubac s Ilonom i njezine riječi. "Bilo je dobro. Svidjelo mi se. Zaljubljen sam u nju", rekao je farmer.

Otkrio je smeta li mu što je Ilona rekla da joj poljubac ništa ne znači i da nije zaljubljena. "Ne smeta mi to što je rekla. Sve to ovisi od čovjeka do čovjeka. Svatko drukčije doživljava nešto", ispričao je Ivica.