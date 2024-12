Ilonina ljubav s Ivicom je burno završila, ali otkrila je da ima razlog za sreću!

Ivica je za RTL.hr otkrio da mu je Ilona nakon nekoliko dana vratila zaručnički prsten. Naime, nakon što ju je zaprosio na koncertu Nede Ukraden, njihov odnos je otišao nizbrdo. Ilona je ispričala za RTL.hr da ju je farmer varao s drugim ženama.

"Ja sam njemu tri šanse dala. Prvo nakon intimnog odnosa s Klarom, a meni izjavljuje ljubav, druga šansa je bila nakon što me direkt nakon zaruka odveo bivšoj curi u kafić gdje radi kako bi se "pohvalio". Ako mu nije stalo do nje, zašto bi ga uopće veselilo da ona vidi kako je njemu lijepo bez nje? Treća šansa mu je bila nakon svih tih poruka i vidljivog dokaza da se našao s tim ženama. I kuma Ivana to može potvrditi jer sam njoj i proslijedila njegove poruke s njima. Htjela sam da mi dokaže tu ljubav koju toliko izjavljuje, ali bome je dokazao tko je i kakav zapravo. Znao je da četvrtu šansu neće dobiti, ali se i dalje nadao i trudio. O tome je trebao razmišljati prije nego li je napravio što je napravio", rekla je.