Ines i Ante iz 'Ljubav je na selu' zaintrigirali obožavatelje zajedničkom fotografijom: Jesu li prijatelji ili nešto više?

Jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Ines Petrić, često privlači pažnju zavodljivim objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta je posebno zaintrigirala javnost fotografijom na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone emisije, Antom Munitićem.
"Splitska fjaka", napisala je Ines uz objavu. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a među komentarima se istaknula i Bahra Zahirović. "Lijepo vas je vidjeti, veliki pozdrav od mene", poručila je Bahra. Mnoge sada zanima kakav odnos povezuje Ines i Antu – jesu li samo dobri prijatelji ili se među njima ipak razvilo nešto više.
Podsjetimo, Ines je ljubav u popularnom showu tražila čak sedam puta, ali je ondje nikada nije pronašla.
S druge strane, Ante je u srpnju za RTL.hr otkrio kako je njegova prošla veza završila, ali i da ponovno ljubi. "Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije", rekao je tada, a ubrzo se na društvenim mrežama pohvalio i fotografijama s novom partnericom. Iako identitet svoje drage nije otkrio, pokazao je tetovažu posvećenu upravo njemu, kojom je jasno dao do znanja koliko mu znači nova ljubav.
Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo! Novu sezonu pogledajte uskoro na RTL-u.