Ines i Ante iz 'Ljubav je na selu' zaintrigirali obožavatelje zajedničkom fotografijom: Jesu li prijatelji ili nešto više?

Jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' , Ines Petrić , često privlači pažnju zavodljivim objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta je posebno zaintrigirala javnost fotografijom na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone emisije, Antom Munitićem .

"Splitska fjaka", napisala je Ines uz objavu. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a među komentarima se istaknula i Bahra Zahirović. "Lijepo vas je vidjeti, veliki pozdrav od mene", poručila je Bahra. Mnoge sada zanima kakav odnos povezuje Ines i Antu – jesu li samo dobri prijatelji ili se među njima ipak razvilo nešto više.

Podsjetimo, Ines je ljubav u popularnom showu tražila čak sedam puta, ali je ondje nikada nije pronašla.

S druge strane, Ante je u srpnju za RTL.hr otkrio kako je njegova prošla veza završila, ali i da ponovno ljubi. "Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije", rekao je tada, a ubrzo se na društvenim mrežama pohvalio i fotografijama s novom partnericom. Iako identitet svoje drage nije otkrio, pokazao je tetovažu posvećenu upravo njemu, kojom je jasno dao do znanja koliko mu znači nova ljubav.