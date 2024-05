Ines iz 'Ljubav je na selu' izdvojila favorita među novim farmerima: 'Radne navike izuzetno cijenim kod muškaraca'

Na drugom mjestu je izdvojila Darka , a kod njega je najviše privlači to što je radišan. ''Voli raditi, a radne navike izuzetno cijenim kod muškaraca i da zna što želi u životu. Tako mislim da Darko točno zna što traži i da je dobre naravi, barem mi tako izgleda'', komentirala je Ines. ''Iskrenost i dobrotu najviše cijenim kod muškaraca'', dodala je te otkrila tko joj je broj jedan.

''Na prvom mjestu Sandi...'', rekla je Ines. ''Volim Slovence, on mi se čini kao izuzetno drag čovjek jer su Slovenci takvi, ništa im nije teško napraviti. Čini mi se da bi bio u stanju doći iz Slovenije u Hrvatsku samo da bi popio kavu s tobom i da vidi kako si i treba li ti što'', komentirala je Ines i dodala kako to jako cijeni kod ljudi. '' To su neke stvari koje nekima ne znače ništa, a meni su sve. Navedeno izuzetno cijenim kod muškarca. Te neke sitnice meni puno govore o osobi, tko je kakav čovjek'', zaključila je i dodala kako joj se Sandi čini mirne naravi.

Farmere nove, 17. sezone showa 'Ljubav je na selu' gledatelji će moći upoznati već iduće srijede od 21.15 sati na RTL-u! Epizoda će 24 sata prije prikazivanja na televiziji biti dostupna i na platformi Voyo.

