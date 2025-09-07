Ines iz 'Ljubav je na selu' je u potrazi za nekretninom na moru: 'Kao pravoj Kaštelanki sviđa mi se taj način života'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu ' Ines Petrić uvijek voli nove izazove u životu. Sada je za RTL.hr otkrila kako traži nekretninu na moru, gdje bi se onda i preselila.

"U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu," otkrila je Ines.