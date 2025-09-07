Ines iz 'Ljubav je na selu' je u potrazi za nekretninom na moru: 'Kao pravoj Kaštelanki sviđa mi se taj način života'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić uvijek voli nove izazove u životu. Sada je za RTL.hr otkrila kako traži nekretninu na moru, gdje bi se onda i preselila.
"U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu," otkrila je Ines.
U potrazi joj pomaže i prijatelj Ante, također bivši kandidat 'Ljubav je na selu'.
"Ja sam uvijek bila osoba koja razmišlja za svoju budućnost i unaprijed. Budući da sam Dalmatinka s kaštelanskim genima, normalno je da me srce vuče u svoju Dalmaciju gdje ću se vratiti kad-tad. U Dalmaciji ljudi mirnije žive s manje stresa, meni se kao pravoj Kaštelanki sviđa taj stil života. Sebi sam napravila život da ne moram nikoga trpjeti nizašto. Pokušavam živjeti život sa što manje stresa i nervoze, zato tražim nešto malo za sebe, a da ima prostor i tu dušu", zaključila je.