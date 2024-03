Ines iz 'Ljubav je na selu' prisjetila se američke avanture: Prepoznajete li ju na fotografiji?

I dalje radi isti posao, ali se i posvetila traženju ljubavi, ponajviše u showu 'Ljubav je na selu'. No, trenutačno se zabavlja s kumstvom budući da je ona vjenčana kuma Irene Slopšek.

"Proputovala sam Chicago, New York, Miami... Voljela bih se vratiti jer su ljudi srdačni, pristupačni i druželjubivi", rekla je Petrić prije nekoliko godina. Tada je otkrila kako ju je bliski prijatelj Emir Bukovica, lider benda Emir & Frozen Camels, upoznao s glumcem Johnnyjem Deppom. "Družili smo se na privatnoj zabavi, gdje smo bili u zajedničkom društvu. Depp me oduševio. Frajer stvarno izgleda da boli glava", rekla je Ines.

"Pripreme za Irenino vjenčanje teku super. Trenutno sam u pregovorima oko djevojačke zabave i oko moje haljine. Uglavnom, reklo bi se sve je pod kontrolom pod tom pitanju. Imam velike planove za djevojačku zabavu, zahtjevna sam po tom pitanju, veliki sam esteta pa volim da je sve u stilu. Puno mi pomaže moja obitelj, Matea i Nina Jakopina koje su organizatorice mnogih VIP evenata u Zagrebu i van Zagreba, organizatorice mnogih modnih događanja, izbora Miss i Mistera. Jako sam sretna što mi Matea i Nina pomažu jer znam da će sve biti u najboljem redu, i više od toga. Mislimo zvati neke pjevačice pa ćemo vidjeti da li se sve može uskladiti, to ćemo još vidjeti. Neće biti striper na zabavi. Naime, to se ne bi svidjelo osobi koja mi je jako važna u života, a ja jednostavno zbog toga ne želim između nas stvarati negativnu energiju ili trzavice. Prilagodljiva sam osoba po prirodi. Ako bi nekoga neke stvari zasmetale, naravno da ih neću raditi. Tako sam odgojena. To su ti Kaštelanski geni kameni", objasnila je za RTL.hr.

