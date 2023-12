Ines Petrić je pionirka 'Ljubav je na selu' i s ponosom kaže: 'Ovo mi je najbolja sezona dosad!'

Najteže u showu mi je bilo slušati Radoslavove izjave. To mi je bilo ono - wow! Pitala sam se je li moguće da Radoslav daje takve izjave za mene. Bilo mi je jako teško slušati neke stvari jer smatram jednostavno da bilo tko da bi davao neke izjave o meni, trebao bi me prvenstveno poznavati.

Ines Petrić prijavila se u 'Ljubav je na selu' kako bi osvojila farmera Radoslava Biskupovića , no vrlo brzo je shvatila kako on nije za nju. Srećom, oduševljena je kandidatkinjama i s mnogo njih je ostvarila prijateljstva.

Kako su tvoji bližnji reagirali kada su pogledali emisije?

Jako im je bilo teško slušati Radoslavove izjave. Moja obitelj jako zamjera neke izjave, jer ja stvarno nisam takva osoba kakvom me je on opisao u nekim komentarima. Neki njegovi komentari su zaista neprimjereni za njegovu dob. No, ja mu nisam toliko zamjerila te izjave koliko je moja obitelj to njemu zamjerila.

Što ima novo u tvom životu?

Htjela bih reći da se u mom životu događaju isključivo jako lijepe stvari. Upis preddiplomskog studija teologije svakako je jedna od tih lijepih stvari. Postala sam studentica novog doba. Nadam se da ću realizirati taj cilj koji silno želim i to u što kraćem vremenskom periodu. Nemam u planu studirati dugi niz godina, nego što brže rješavati obaveze koje imam oko faksa.

Je li ti žao što nisi ranije završila fakultet?

Meni je jako žao što nisam, kada sam bila mlađa, do kraja realizirala taj fakultet. Budući da sam osoba koja voli zaključiti neke stvari, kao što su veze, odnosi, poslovi i škole, pa se tako fakultet našao u tim nedovršenim stvarima. Kada sam rekla ljudima da ću se vratiti fakultet nitko mi nije vjerovao. Isto tako, mnogi ne znaju da Teološki fakultet otvara razne mogućnosti, koje nisu nužno predavanje vjeronauka.

Imaš li još neku želju koju želiš ostvariti?

Težim tome da u skorijem periodu posvojim dijete i želim si poboljšati status koji mi je jako važan oko posvojenja djeteta.

