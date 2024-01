Ines Petrić za RTL.hr o kumstvu na Ireninom drugom vjenčanju: 'Imam velike planove za djevojačku zabavu'

icon-close

Ines Petrić rekorderka je 'Ljubav je na selu' u kojoj je sudjelovala sedam puta, a i dalje ne gubi vjeru da će pronaći onog pravog. Da ljubav naiđe kad ne očekuješ, dokaz je njezina prijateljica Irena Slopšek kojoj će Ines biti kuma na drugom vjenčanju u Hrvatskoj nakon prvog u Kamerunu s njezinim odabranikom Fondom. "Irena je uvijek govorila da ću joj ja biti kuma ako će se ikada udati u životu, super se slažemo, zezamo i naše prijateljstvo je prijateljstvo koje se teško danas nađe i stječe", ispričala je Ines.

Otkrila je koliko dugo traje njihovo prijateljstvo i sjeća li se trenutka kad su se upoznale. "Upoznale smo se na snimanju 'Ljubav je na selu'. Irena mi je prva prišla i rekla mi: 'Ja znam tko si ti! Ti si zvijezda, ti si Ines'. Meni je to bilo simpatično i rekla joj: 'I što ćemo sada?' Irena mi je rekla: 'Idem piti kavu, eto to ćemo sada' I tako pijemo kave i danas, družimo se, pomažemo si i gradimo prijateljstvo iz dana u dan. Naše prijateljstvo traje otkad je Irena prvi put došla u show. Teško bi mi bilo zamisliti da gledam show, a da ja nisam u njemu. To je show koji me je stvorio, koji mi je donio puno puno dobrih i lijepih stvari te još dan danas nemam prave riječi zahvale mom RTL-u i produkciji. Zahvaljući njima danas živim život iz bajke", rekla je.

Ines je otkrila kako teku pripreme Ireninog vjenčanja u Hrvatskoj. "Pripreme za Irenino vjenčanje teku super. Trenutno sam u pregovorima oko djevojačke zabave i oko moje haljine. Uglavnom, reklo bi se sve je pod kontrolom pod tom pitanju. Imam velike planove za djevojačku zabavu, zahtjevna sam po tom pitanju, veliki sam esteta pa volim da je sve u stilu. Puno mi pomaže moja obitelj, Matea i Nina Jakopina koje su organizatorice mnogih VIP evenata u Zagrebu i van Zagreba, organizatorice mnogih modnih događanja, izbora Miss i Mistera. Jako sam sretna što mi Matea i Nina pomažu jer znam da će sve biti u najboljem redu, i više od toga. Mislimo zvati neke pjevačice pa ćemo vidjeti da li se sve može uskladiti, to ćemo još vidjeti. Neće biti striper na zabavi. Naime, to se ne bi svidjelo osobi koja mi je jako važna u života, a ja jednostavno zbog toga ne želim između nas stvarati negativnu energiju ili trzavice. Prilagodljiva sam osoba po prirodi. Ako bi nekoga neke stvari zasmetale, naravno da ih neću raditi. Tako sam odgojena. To su ti Kaštelanski geni kameni", objasnila je.

Kaže kako još ona i Irena rade na nabavci vjenčanice. "U pregovorima smo oko Irenine vjenčane haljine, tako da smo u potražnji. Također sam i u realizaciji svoje haljine, neodlučna sam oko boja", rekla je Ines. Otkrila nam je postoji li u njezinom životu netko poseban i dobiva li često ljubavne ponude. "Što reći po tom pitanju? Naravno da postoji osoba koja mi je podrška u svemu, netko tko je prije svega karakter, osoba kojoj ne smeta moja popularnost, koja na sve to ne gleda s nekom mržnjom i rečenicom: 'Pa zar ti to treba u životu?' Takve osobe, nažalost ne žive u Hrvatskoj. Eto diplomatski odgovor (kroz smijeh). Ima udvarača, naravno. Uvijek imate onu grupu ljudi kojima imponira nečija popularnost ili ljudi koji kroz vašu popularnost žele reklamirati sebe. Iskvaren je današnji svijet. Ja jednostavno nemam potrebu upoznavati muškarce, chatati i slično. Uvijek sam bila teška po tom pitanju. Teško se do mene uvijek moglo doći, a danas još teže (kroz smijeh). Mogu samo reći da sam sretna, ispunjena osoba i žena i da se to na meni vidi", ispričala je Ines.

Na preddiplomskom studiju teologije sam i tri semestra me dijele od diplome. Po tom pitanju ide sve onako kako sam si zamislila na što sam jako ponosna i sretna