Ines Petrić za RTL.hr o posvojenju djeteta i Radoslavu: 'Biti tiha i mirna bit će moja taktika'

icon-close

Ines Petrić prijavila se u 'Ljubav je na selu' kako bi osvojila farmera Radoslava Biskupovića, a otkrila nam je svoje dojmove o njemu te situaciju s njom i drugim kandidatkinjama. Kakvi su vaši dojmovi nakon što ste se neko vrijeme družili s Radoslavom i svi skupa ste bili na zabavi? Prvi dojmovi su super, Radoslav je u suštini dobar čovjek, samo većina kandidatkinja to ne vidi. Smeta mi što moja protukandidatkinja Gordana govori ružne stvari o nama, a uopće nas NE poznaje. Mi se svi zajedno družimo na doručku, ručku večeri i mimo toga provodimo vrijeme zajedno, ako smo ti već dali dozvolu da sjediš za našim stolom, onda po meni bi svatko trebao to poštivati, no nije baš tako. Gospođa Gordana i Riva stvaraju negativnu energiju između svih nas. Mene to ne dira jer se znam nositi s negativnim ljudima, no neki ljudi iz svog vlastitog znanja ne znaju da s raznim komentarima, raspravama samo pokazuju lošu sliku o sebi. Mi smo tu svi na upoznavanju iz dana u dan i svi se zajedno borimo za isti cilj, a to je da odemo na tu Radoslavovu farmu. Na zabavi je bilo super. Irena se odmah uklopila, ona mi je i prijateljica još se družimo s Antom, Suzanom i imamo osjećaj kao da se znamo 100 godina, a ne kaao da smo se upravo upoznali. Atmosfera je dobra kao da smo na nekom dobrom tulumu, svi se dobro veselimo i zabavljamo, dobra je i jako pozitivna energija između nas. Koju od kandidatkinja vidite kao glavnu konkurenciju? Ja sam osoba koja čvrsti stoji na zemlji sa svojim manama i vrlinama, tako da sam svjesna svega, konkurencija mi jedino mogu biti mlađe djevojke i mogu mi biti konkurencija jedino po godinama. Tako da jedini problem mogu biti godine. Inače sam po prirodi vesela, druželjubiva osoba s velikim životnim iskustvom. Za mene ne postoje tabu teme, tako da se nadam da ću s Radoslavom izmijeniti mnogo razgovora,i životnih tema. Meni je od samog početka cilj da dođem na Radoslavovu farmu i ako uspijem, ja sam do svojeg cilja ovog showa došla. Trudit ću se biti Radoslavu zanimljiva žena i osoba, biti tiha i mirna bit će moja taktika te neću ulaziti u nikakve rasprave s njim. To sam kroz život naučila.

icon-expand Ines Petrić i Radoslav Biskupović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Riva je odabrana kao zlatna djevojka, no prema svemu sudeći, ona i Radoslav se nimalo ne slažu. Što mislite o njihovom odnosu? Odnos Rive i Radoslava je od samog početka započeo s negativnim pristupom, kasnije se ta negativna energija samo proširila dalje. Riva prkosi Radoslavu, a Radoslav kao i svaki Dalmatinac ne dozvoljava takav pristup. No uopće ne razgovaraju o tom problemu, ne trude se nimalo poboljšati svoj odnos, upoznavanje i druženje. Meni to više izgleda kao da su međusobno digli ruke od tog upoznavanja. Radoslav vas je odabrao za prvi ples i nekako kao da vas favorizira. Kako Radoslav pleše? Je li nekom od kandidatkinja smetalo što je odabrao vas? Radoslav jako dobro pleše, veselog je duha, potencira ljude da se zabave, druže i plešu. Naravno da uvijek imate nekoga kome neke stvari smetaju, bilo bi žalosno da nema takvih osoba. Gordani i Rivi i nekim ostalim djevojkama nije baš bilo drago što je Radoslav odabrao mene za ples. Smatram da me je odabrao zato jer sam Dalmatinka - Kaštelanka, mi Dalmatinci se uvijek držimo zajedno bez obzira gdje smo i što - volimo isti nogometni klub. To su dvije osnovne stavke koje mi daju veliku šansu da dođem do svojeg cilja, a to je da budem među tri djevojke koje idu na Radoslavovu farmu.

icon-expand Ines Petrić i Radoslav Biskupović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Slađa je burno reagirala na izbacivanje. Je li vam je bilo žao? Žao mi je svake ženske osobe, djevojke i gospođa u zrelim godinama koje burno reagiraju na izbacivanje, no takva su pravila showa, svi se mi tu borimo za isti cilj, netko više netko manje, no ovdje je riječ o nečemu drugome. Slađana teško živi, žena je iz male sredine, s teškom životnom pričom, no ne treba ženu odmah osuđivati jer nitko ne zna kakvu tko životnu priču ima. Nas nekoliko žena i djevojaka joj je pomoglo od srca, poklonili smo joj svaka novčani poklon koliko je tko mogao i bio u mogućnosti pomoći. Ja sam inzistirala na toj pomoći. Slađana se srdačno zahvalila i rekla mi da me neće nikada zaboraviti kao i taj trenutak i lijepu gestu koju smo joj omogućili. Radoslav joj je i sam rekao da može doći kod njega na more i biti koliko god želi, dakle i on se u tom trenutku ponio baš kako se svaki dobar čovjek ponaša u trenutku kad treba biti čovjek. Ponijeli smo se prema Slađani kao dobri ljudi.

icon-expand Ines Petrić, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album