Ines Petrić za RTL.hr otkrila istinu o odnosu s farmerom Antom: 'On je super tip i super se slažemo. Često se družimo'

Jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' , Ines Petrić , često privlači pažnju zavodljivim objavama na društvenim mrežama. Nedavno je posebno zaintrigirala javnost fotografijom na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone emisije, Antom Munitićem. Za RTL.hr sada je otkrila više o njihovom odnosu.

"Jako smo dobri frendovi Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu," otkrila je Ines. Ante je super tip i super se slažemo", dodala je.

Ines, koja je uvijek razmišljala unaprijed, priznaje da je srce vuče prema Dalmaciji, a s njenim kaštelanskim korijenima to i nije iznenađujuće. "Ja sam uvijek bila osoba koja razmišlja za svoju budućnost i unaprijed. Budući da sam Dalmatinka s kaštelanskim genima, normalno je da me srce vuče u svoju Dalmaciju gdje ću se vratiti kad-tad. U Dalmaciji ljudi mirnije žive s manje stresa, meni se kao pravoj Kaštelanki sviđa taj stil života. Sebi sam napravila život da ne moram nikoga trpjeti nizašto. Pokušavam živjeti život sa što manje stresa i nervoze, zato tražim nešto malo za sebe, a da ima prostor i tu dušu", kazala je Ines.

Podsjetimo, Ines je ljubav u popularnom showu tražila čak sedam puta, ali je ondje nikada nije pronašla.

