Ines za RTL.hr o dolasku Suzane i izbacivanju Gordane: 'Svaka njena izjava u vezi mene je neprimjerena'

Bilo je prekrasno čuti Radoslavovu odluku da sam prva žena koja ide na njegovo imanje. Radoslavu smo se Irena i ja maksimalno posvetile, družili smo se, upoznavali iz dana u dan tako da smo se potrudile da Radoslavu ni u jednom trenutku ne bude dosadno s nama. Od samog početka snimanja meni je bio cilj da budem odabrana među tri žene koje idu kod Radoslava jer sam željela ostaviti što veći dojam da sam vesela, druželjubiva osoba s kojom nikada nije dosadno tako da sam priželjkivala od samog početka da ću uspjeti u svojim namjerama i u svom cilju, a to je da uđem među tri žene koje idu na imanje. Obuzela me sreća, zadovoljstvo i veselje kad sam prva čula svoje ime, gledatelji su imali prilike vidjeti na meni sreću, moj osmijeh je u emisiji sve govorio.

Suzana je iznenadila Radoslava dolaskom i to je bila njezina druga promjena farmera. Što mislite o njezinom prelasku? Je li vam to bio šok?

Suzana nam se pridružila na partyju za našim stolom, družili smo se s Antom, Radoslavom, Irenom i Klarom. Odlično smo se zabavljali, zezali i smijali. Radoslavu se svidjelo to što smo sve mi prvenstveno društvene osobe, što se volimo zezati i imali su osjećaj i on i Ante kao da nas sve znaju 100 godina, a ne kao da su nas tek upoznali. Gledatelji moraju shvatili jednu vrlo bitnu stvar, ovo je show, a show je emisija za zabavu smijeh i razonodu. Svatko na svoj način želi ostati što duže u showu, no ne treba odmah nekoga osuđivati za neke poteze... Žalosno je da neki nisu shvatili još do sada da se mi tu jako dobro zezamo, uživamo i super zabavljamo. Nemam ništa protiv prelaska Suzane kod Radoslava, super je osoba i svidjela mi se već na upoznavanju. Drago mi je što je prešla, nadam se da ćemo se super provesti i zabavljati te imati zajedničke trenutke kojih ćemo se uvijek rado sjećati. Nije mi to bio šok, Radoslav je već u samom predstavljanju rekao da traži mlađu osobu pa sam odabir Suzane za njegovo imanje smatrala da je logičan.