Irena iz 'Ljubav je na selu' doživjela prometnu nesreću: 'Još me noga boli...'

Irena Slopšek iz 'Ljubav je na selu' nedavno je imala prometnu nesreću o kojoj je progovorila na društvenim mrežama. U nju se zaletio kombi kada je vozio unatrag, a o tome je progovorila za RTL.hr.

"Zadobila sam udarac i masnice, u bolnici je bilo previše ljudi, a i za te moje masnice mi je bilo neugodno. Šepala sam par dana i sada sam dobro, još me noga boli, ali u redu, ima i gorih stvari u životu. Na društvene mreže nikad ne bih stavila da sam u bolnici ili u ljekarni ili bilo gdje, ali čitajući objave od mojih prijateljica kako su u bolnici i onda svi mi zovemo i pitamo je li sve u redu, odlučila sam to napraviti. Ja sam užasno usamljena već šest godina i stvarno mi treba netko da me pita kako sam. Ines i Bahra i Suzana stalno me pitaju, ali ja bih da me muškarac pita. I kad sam stavila objavu, prvo tko me zvao je moj dugogodišnji prijatelj, kandidat ove sezone 'Ljubav je na selu' i eto ga, ja se rastopila. Baš lijepo od njega. Neću više pisati objave takve jer vidim od muškaraca kome je stalo do velikog prijateljstva", ispričala je.