Irena je u Fonda bila jako zaljubljena, ovako mu je tepala: 'Nekako je drugačiji, pametan je, brižljiv, pristojan...'

Prije nekoliko mjeseci Irena Slopšek iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr otkrila kako se udala nakon showa. Tada je otkrila čime ju je osvojio te da su se upoznali na društvenoj mreži. Imali su velike planove, no život za nju ispisuje ipak drugačije stranice.

Irena je komentirala čime ju je dragi, kojeg je upoznala na društvenoj mreži, osvojio. "Nekako je drugačiji, pametan je, brižljiv, pristojan, nije negativan, sve pozitivno gleda i kad mu je teško napravi da bude dobro ili kad se ja jadam, on me utješi i uvijek nađe rješenje za izlazak od briga", ispričala je Irena.

Irena tada komentirala kako se Fond najviše bavi s njom, no i da ima apartmane u Tanzaniji te da se bavi internet marketingom. Imali su i želju i pokrenuti vlastiti posao. ''Želimo otvoriti firmu u Zagrebu u kojoj bismo zajedno radili, ali prvo će se posvetiti učenju hrvatskog jezika", rekla je tada Irena.

"Kada on dođe, radimo party za ekipu iz 'Ljubav je na selu'. Sa Suzanom sam opet dobra jer je nastao nesporazum u kojoj nas je jedna kandidatkinja jako posvađala. Na slavlju će biti Suzana, Bahra, Ines, Samanta i Ivan. Pozvala bih Radoslava da 'zakopamo sjekiru' i da ga počastim, veliki je stan, može i prespavati", ispričala je tada veselo Irena.

Iz obične šale svašta doznaš!

Zbog njegovog ponašanja, Irena se odlučila samo malo našaliti s njime. Rekla mu je kako je upoznala nekoga da vidi njegovu reakciju i hoće li ga to trznuti da više dođe k njoj u Zagreb, no dobila je samo surovu istinu: on ima drugu, a ima i malo dijete...