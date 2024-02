Irena iz 'Ljubav je na selu' o Zvonku i odnosu s Brankicom: 'Ona mi je prva liga, a on...'

Irena je za RTL.hr otkrila čuje li se i dalje s farmerom te kakvo ima mišljenje o njemu.

''Sa Zvonkom se nisam nikada čula, on se čuje s Brankicom i Smiljom te je radio neke igrice između njih dvije, a ja se čujem s ljudima s kojima se on vidi. Priča se za njega da puno koketira sa ženama, no da ni s jednom ženom ne ostvaruje vezu. Vidim sve... On mene ne može šarmirati. On je zgodan i lijep čovjek, to ne može nitko negirati, ali kroz njegovo ponašanje se vidi odnos sa ženama'', objasnila je Irena te dodala kako je od kandidatkinja ostala dobra s Brankicom i Jasnom.