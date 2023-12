Irena za RTL.hr o najsmješnijem trenutku u 'Ljubav je na selu': 'Bilo mi je zabavno s Radoslavom'

Irena Slopšek bila je na Radoslavovom imanju i odabrao ju je za romantično putovanje, a za RTL.hr ispričala je detalje iz showa. Prisjetila se jednog od najsmješnijih trenutaka, a to je odlazak u kazalište.

Koje ti je bilo najljepše iskustvo u showu 'Ljubav je na selu'?

Najljepše iskustvo mi je bilo romantično putovanje s Radoslavom, odnosno kada samo išli u HNK. To mi je bilo jako lijepo. Žao mi je što nismo uspjeli pogledati cijelu predstavu, ali mi je bilo zabavno s njim.

Imaš li neko loše iskustvo?

Najteže mi je bilo to što se nismo baš kupali u moru. Također, nije mi se svidjelo to što je on stalno radio, a obećao nam je sve i svašta što na kraju nije ispunio. Htjela bih naglasiti da mi je bilo lijepo iskustvo i da sam upoznala što znači ljubav. Ja mislim da ne može biti gore, već da sve može ići samo na bolje.

Možeš li se zamisliti da živiš kod Radoslava?

Što se tiče njegovog mjesta, stvarno je jako lijepa priroda... ali ne bih mogla biti tamo, pogotovo ne kako njegova žena.

Što bi poručila gledateljima?

Poručila bih svim gledateljima neka se prijave jer je stvarno predivno iskustvo, predivna je ekipa, svi su stvarno predivni! Isto tako, predivni su producenti, a urednik je najljepši i najzgodniji na svijetu. Mislim da ću se i ja prijaviti sljedeće godine pa neka se i drugi prijave pa ćemo imati tulum!

