Irena za RTL.hr o pripremama svadbe i neslaganju Fonda i kume Ines: 'Više mi se sviđa njena ideja'

"Fondo mi je slao uzorke za haljinu pa sam i to morala odabrati. Moram njih dvoje spojiti neka se čuju. To će biti najbolje pa neka se dogovaraju. Ako se posvađa s mojom kumom, onda se rastajem i Ines i ja ćemo se prijaviti u novu sezonu 'Ljubav je na selu'", dodala je.

Otkrila je koliko dugo traje njihovo prijateljstvo i sjeća li se trenutka kad su se upoznale. "Upoznale smo se na snimanju 'Ljubav je na selu'. Irena mi je prva prišla i rekla mi: 'Ja znam tko si ti! Ti si zvijezda, ti si Ines'. Meni je to bilo simpatično i rekla joj: 'I što ćemo sada?' Irena mi je rekla: 'Idem piti kavu, eto to ćemo sada' I tako pijemo kave i danas, družimo se, pomažemo si i gradimo prijateljstvo iz dana u dan. Naše prijateljstvo traje otkad je Irena prvi put došla u show. Teško bi mi bilo zamisliti da gledam show, a da ja nisam u njemu. To je show koji me je stvorio, koji mi je donio puno puno dobrih i lijepih stvari te još dan danas nemam prave riječi zahvale mom RTL-u i produkciji. Zahvaljući njima danas živim život iz bajke", rekla je.

