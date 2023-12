Irena za RTL.hr o Radoslavovim zarukama s Victorijom: 'Ta cura je godište moje kćeri. Kod njega je sve laž'

Irena Slopšek je za RTL.hr komentirala zaruke Radoslava Biskupovića i Victorije Memić koje su na velikom finalu 'Ljubav je na selu' iznenadile sve okupljene. "To je ta osoba", rekao je i zaprosio Victoriju. Svi su mu zapljeskali.

"To je ta osoba, a ja sam njih lagao za ime", istaknuo je Radoslav. Suzana je rekla da je sve to laž. Victoria ih je nazvala zavidnim dušama. "One su se udružile protiv Rade", komentirao je Radoslav.