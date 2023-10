Irena za RTL.hr o Radoslavovoj nježnoj strani i izbacivanju Amre: 'Vidjela sam posve drugog čovjeka'

Irena Slopšek je za RTL.hr progovorila o Radoslavovom ponašanju kada je odglumila da joj je pozlilo i osvrnula se na njegovo grubo izbacivanje Amre zbog čega je zaplakala i tražila da joj se ispriča.

Otkrila je zašto se pravila da joj nije dobro. "To sam odglumila jer nisam znala što napraviti da on zašuti. Pošto ne mogu šutjeti na vrijeđanje kao Ines, onda sam morala nešto drugo učiniti. Razmišljala sam da li da pobjegnem, ali ne jer bi trčao za mnom. Mislila sam da li da se bacim u bazen, ali nije mi se dalo kosu močiti. I treće je ostalo da glumim da mi je pozlilo. Radoslav stalno priča o doktorima i da su svi njegovi doktori pa sam htjela vidjeti hoćE li ih zvati. I je, zvao ih je. On se tako prestrašio, svi su se prestrašili. Skočio je, uzeo mobitel i zvao svog doktora koji je bio na operaciji. I drugo jutro ga je zvao, vidjelo se tu drugo Radoslavovo lice, pokazao je da ipak ima neke osjećaje", ispričala je Irena.

Otkrila je i da li ju je iznenadila njegova reakcija nakon svega što se dogodilo na imanju. "Iznenadila je i mene i Ines. Brzo sam ga zagrlila jer je i on problijedio. Još da se on srušio, što bismo s njime? Iznenadilo me, vidjela sam posve drugog čovjeka. Sve što nam je vikao ranije, to se meni izbrisalo iz glave u tom trenutku", rekla je Irena.