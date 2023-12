Irena za RTL.hr o situaciji koju uvijek doživi s muškarcima: 'Već mi je dosta'

Irena Slopšek bila je na Radoslavovom imanju i odabrao ju je za romantično putovanje, a za RTL.hr ispričala je detalje svog ljubavnog života. Prisjetila se prve ljubavi i prvog poljupca te je otkrila što joj se uvijek događa s muškarcima.

Sjećaš li se kada si se prvi put zaljubila?

Sjećam se kada sam se prvi put zaljubila, a to je strašno. Ja sam se uvijek zaljubljivala u bratove prijatelje tako da je to bila komedija. Jednom su došli prijatelji i sad sam ja mislila da ću biti s njima u sobi, ali ne, oni su rekli: 'Idemo mi gledati film'. Hoću i ja gledati film. Tad sam imala negdje 12 godina. I ne, ti ne možeš. I ja sam se naljutila i onda sam uzela svoj crtani i stavila onaj film što oni trebaju gledati u omot od crtanog. Tako su se oni frajeri namjestili, a ja slušam. Meni ne daš da gledam, sad ćete vi gledati crtani. I oni frajeri počeli. Kad krene patak. Ja iza slušam i umirem od smijeha. Onda mi je brat došao: 'Jesi ti normalna? Crtić svoj si stavila. Mi se pripremili za film'. Uvijek u nekog bratovog prijatelja sam se zaljubljivala. I onda me brat naganjao. Uvijek sam neke smicalice radila bratu.

Jesi li ikad bila u vezi s bratovim prijateljem?

Ne, nisam nikad bila u vezi s bratovim prijateljima, a što se tiče mojih muškaraca, uvijek naletim na muškarce koji nemaju auto i onda ja vozim. Uvijek ja vozim. Već mi je dosta. Hoću ja da si malo onako sjednem i vozim se. Mislim, nije meni bitno koji on auto ima, samo da vozi. Nek je Fićek stari, samo da vozi, da ide, da ja ne moram voziti.

Sjećaš li se prvog poljupca?

Sjećam se prvog poljupca. To je bio jedan prijatelj mog brata koji je bio u vojsci s njim, a nismo si baš bili dobri. To je bilo, na bratov rođendan sam se poljubila. Išli smo van slaviti, u disko i on je bio tamo, slučajno se našao

