EKSKLUZIVNO Irena za RTL.hr otkrila da se ona i Fondo rastaju: 'Ne volim biti druga!'

''Dugo smo zajedno i ja ga čekam, a posljednja dva mjeseca je postao hladan prema meni pa sam se išla našaliti s njime i rekla mu da sam upoznala nekoga. Zanimalo me kako će reagirati, a njegova je reakcija bila napad na mene - da sam ja njegovoj curi pisala poruke i napadala je, a nisam to imala pojma. Dakle, tako sam saznala da ima nekoga, a ja ne volim biti druga, niti ne volim uzimati muškarca drugoj, a onda sam saznala da ima malo dijete'', ispričala je Irena za RTL.hr.

''Znam za njegovu prvu ženu i kćer od 20 godina, plaća joj fakultet, no da s drugom pak ženom ima malo dijete od tri, četiri godine i to nisam znala. Još da sam ja tu ženu napala...'', dodala je šokirano Irena, a sada samo mora riješiti rastavu.

''Pričala sam s policajcem i rekao mi je da moram na sud i predati zahtjev za razvod te da ćemo to riješiti bez problema jer nemamo ništa zajedničko. Znam kako u Hrvatskoj sve funkcionira, no nisam sigurna kad je ovako...'', rekla je i dodala kako joj se Fondo i dalje javlja.

''On meni i dalje piše, no ja mu ne odgovaram... Samo sam mu rekla da se posveti svojoj obitelji i djetetu jer su ljubav i obitelj najbitniji, a na to mi nije ništa odgovorio. On voli novac više od svega, a nema osjećaja ni za koga'', objasnila je i rekla kako se sada osjeća.