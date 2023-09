Irena zaplakala dok je pričala o ocu: 'On mi je bio sve. Jako mi nedostaje'

Irena ima kćer od 26 godina koja se odselila k dečku, a kaže da je vrijeme i za nju da bude sretna. Jako je vezana za svog psa jer joj je pomogao kada joj je bilo teško u životu.

"Pogotovo kad je moj tata umro. Ona je tu bila jedina uz mene. On mi je bio sve, i prijatelj i otac. Upoznao me sa stvarnošću i životom i jako mi nedostaje", ispričala je.

Bila je u braku četiri godine i to joj je bilo najteže. "Nije to bila iskrena ljubav. Sama sam već 12 godina. Treba mi ljubav da me ispuni potpuno", otkrila je Irena.

Pisala je farmeru Anti, ali između njih nije bilo nikakve kemije. "Radoslav kao muškarac mi može dati sigurnost. Ne mislim materijalnu sigurnost nego sigurnost u ljubavi. Primijetila sam da viče, ali je u duši jako dobar čovjek i jako je tužan čovjek. Ima sve, ali ljubavi nema", objasnila je Irena.

