Ivan Detković za RTL.hr: 'Mislim da sam već pronašao ljubav u 'Ljubav je na selu'

Jesi li ikad bio zaljubljen do ušiju?

Najmlađi si farmer 16. sezone 'Ljubav je na selu'. Kako to da si se odlučio prijaviti?

Kako to da nikada nisi imao djevojku?

Da budem iskren, imao sam puno obaveze. Odlučio sam poslije tridesete tek aktivnije tražiti. Možda je to sad ovaj trenutak.

Da se možeš vratiti kroz vrijeme, bi li ranije počeo tražiti ljubav?

Ne bih se vratio, ovo kako sam dosad radio, zezao se i izlazio, ne bih sigurno.

Misliš da se čovjek prvo treba iživjeti?

To je jedna faza. To sam sebi tako zamislio do tridesete i onda krenuti malo aktivnije i osnovati obitelj.

Rekao si da ti je nogomet centar svijeta. Ako pronađeš ljubav u 'Ljubav je na selu' hoće li ti se prioriteti ipak promijeniti u tom smislu?

Volim taj nogomet i sudim, ali ako ovdje nađem djevojku, a a već vjerujem da sam je pronašao, nogometa ću se sigurno ostaviti, ali suđenja neću.

Cijeli intervju pogledajte u videu. Ljubav je na selu pratite od srijede do petka od 21.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.