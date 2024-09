Ivan iz 'Ljubav je na selu' pohvalio se svojim specijalitetom i novom frizurom, a za RTL.hr kaže: 'To je posvećenoj jednoj dami''

Bivši farmer showa 'Ljubav je na selu' Ivan Detković za RTL.hr otkrio kako je odličan kuhar. Naime, pohvalio se vrhunskom kotlovinom koju je pripremao povodom rođendana svog prijatelja.

''Gosti i prijatelj kažu da je bilo za prste polizati'', otkrio je Ivan. No tajnu za savršenu kotlovinu ipak je zadržao za sebe. ''Moja priprema kotlovine je tajna, a mogu je napraviti samo svojim pravim prijateljima, koji to zaslužuju'', rekao je i dodao kako se sve pojelo, a to mu je najbitnije.