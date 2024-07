Ivan iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o tome je li upoznao onu pravu: 'Odlazim na spojeve...'

''Trenutno radim, no uskoro idem na godišnji odmor. Otputovat ću u Biograd s prijateljima i kumovima, a mogu reći da sada uživam u svom životu'', rekao je Ivan za RTL.hr, a što se tiče ljubavnog statusa – slobodan je.

''Trenutno nemam curu, tražim pravu, ali je još nisam pronašao. Javljaju mi se djevojke na društvenim mrežama, a ponekad se i ja nekoj javim. Tako da odlazim na spojeve, bilo da su to kave, večere, šetnje ili čak mali izleti, no još nema one prave. Doći će ona'', rekao je, a otkrio je kako više nema kontakt niti sa Suzanom.

''Samanta i ja se već dugo nismo čuli, samo si gledamo fotografije na društvenim mrežama i komentiramo si, sa Suzanom se također više ne čujem. Nismo u kontaktu jer se ona nešto naljutila ne mene, ali je prije mjesec dana bila kod mene u kafiću pa smo popili piće, no ništa pretjerano'', otkrio je Ivan.

