Ivan izbacio Tihanu, a Branko Smilju iznenadio romantikom: 'Za tebe diše moje srce. Ako me razočaraš, ja ću patiti'

icon-close

Radoslav je, nakon Suzanina odlaska, na večeru uz more poveo Ines, Irenu i Amru, no stvari su vrlo brzo eskalirale. Nije trebalo dugo da farmer krene s prigovaranjem, a na tapeti se ovaj put našla Ines i njezino izazovno odijevanje. ''Da takva ideš sa mnom sada van... Nikad u životu ne bih dozvolio da se oblači poput tebe'', nije birao riječi, a Ines se usprotivila, ''Rekao sam vam – izvodim vas na fino mjesto, kulturno... Opet niste poslušale''.

icon-expand Ljubav je na selu - Ines se brani FOTO: RTL

''Nosim brendiranu robu poznatih dizajnera, samo što Radoslav to ne vidi. Ja sam psihički jaka osoba. Imam dva uha – na jedno unutra, na drugo van''. ''On ne zna prihvatiti kritiku na svoj račun jer uvijek mora biti u pravu. On je najbolji, najšarmantniji, on misli da je car, kralj. Ali nije, vara se. On je jedan jako tužan čovjek koji je jako preplašen'', Irena je zaključila, a farmer je pred svima otkrio koliko su se često dopisivali prije dolaska na farmu.

icon-expand Ljubav je na selu - Amra i Irena FOTO: RTL

''Upoznala sam ga sada malo bolje i bilo me sram što sam se dopisivala'', poručila je Irena. ''Na idućem izbacivanju, da sve tri izbacim, to je najbolje za sve nas'', poručio je Rade. Miroslav je svoje dame odlučio iznenaditi već na početku, i to cvijećem i čokoladama, što ih je razveselilo. I on su za njega imale poklone – Perka mali aparat za gašenje, Jasmina igračku lane, a Dragana poljubac. Druženje se nastavilo u kući uz pjevanje bećaraca.

icon-expand Ljubav je na selu - Miroslav i dame FOTO: RTL

A dok su čekale Antu da se vrati s Hajdukove utakmice, njegove su dame odlučile preći kolače i malo ga ogovarati. Klari i dalje nije bilo jasno zašto je Ante nije htio voditi sa sobom. Ubrzo se povela i tema izbacivanja, a Klara je priznala da nikako ne želi imanje napustiti prva. ''Lena je i dalje zaljubljena, ona je sigurna da će ići do kraja'', komentirala je Milena, dok je, naprotiv, bila uvjerena da se upravo ona najviše zbližila s Antom, ''Osjećam da se gradi nešto više s njegove strane i da on to polako počinje pokazivati''.

icon-expand Ljubav je na selu - Lena, Klara, Milena FOTO: RTL

Šaljivi Mijo zabavljao je svoje dame Brankicu, Ružu i Kseniju, dok se Katica držala po strani, no u jednom je trenutku samo planula i optužila ih da je ignoriraju. ''Sjedim na krevetu, oni svi sjede za stolom. Meni je to bilo grozno. Ispala sam višak... Oni neće sa mnom razgovarati'', kazala je Kata, a kad su je pitali zašto se ljuti, ponovno je zaplakala. ''Naša Katica je takva kakva je, moramo je kao dijete tetošiti. Ne mogu ja biti dadilja'', Brankica je komentirala.

icon-expand Ljubav je na selu - Kata place FOTO:

Stjepan je svoje dame poveo u iskopavanje krumpira, no zasmetalo mu je što, po njegovu mišljenju, nisu bile prikladno odjevene. ''U kopanju krumpira najviše mi se svidjela Bahra jer je konstantno radila'', poručio je. Ljubica je opet iz džepa izvadila svoj viska kako bi provjerila tok podzemnih voda, no farmer je istaknuo kako u to ne vjeruje i ne sviđa mu se to što radi. ''Stjepan i ja bolje da komuniciramo horizontalno'', zaključila je Ljubica.

icon-expand Ljubav je na selu - Kopanje krumpira FOTO:

Stiglo je vrijeme da Ivan konačno jednu curu pošalje kući s farme, a priznao je da mu to stvara preveliki pritisak jer su mu sve drage. ''Odlučio sam da moju farmu napusti Tihana'', konačno je obznanio Ivan, a Tihana mu se zahvalila na svemu i pozdravila se sa svima, osim sa Samantom. Samanta i Vesna njezin su odlazak proslavile pjesmom, dok je jedino Gabi izrazila žaljenje.

icon-expand Ljubav je na selu - Gabi je tuzna zbog Tihane FOTO:

Branko je svoje dame poveo u Požegu na sladoled, a pritom je Smilji obećao da će je večeras izvesti na spoj, što je Antonija dočekala s dozom ljubomore. ''Hoću li mu oprostiti, to ću još razmisliti'', kazala je.

icon-expand Ljubav je na selu - Antonija je ljubomorna FOTO: RTL

''Baš me zanima što je pripremio, ne nadam se od njega puno, ali iznenađenja uvijek postoje'', Smilja je iščekivala. Ante je svoje dame poveo na kupanje. ''Ne mogu ja reći da sam se zaljubila, ali dugo vremena nisam muškarcu posvećivala pažnju'', Milena je istaknula da je važno kako će izgledati jer je Ante sada prvi put vidi u kupaćem kostimu.

icon-expand Ljubav je na selu - Ante gleda cure FOTO:

Ante nije pokazivao previše zainteresiranosti dok su se njegove dame pred njim mazale ljekovitim blatom, a nije im se želio ni pridružiti. Ipak, istaknuo je da mu je favorit Milena. Nakon Katičinih suza Mijo ju je odlučio pitati kako je, a ona mu je obećala da više neće plakati. Njihov je razgovor prekinula Brankica, koja je opet iskoristila priliku da je poljubi. ''Ona meni ne da da doprem do Mije, ponaša se kao da je njezin muž'', Katici je zasmetalo.

icon-expand Ljubav je na selu - Brankica prekida razgovor FOTO: RTL

Ivan, koji igra nogomet i sudi, otišao je na utakmicu, a njegove su da dame odlučile bodriti u senzualnim modnim kombinacijama, a za tu prigodu ponijele su posebne navijačke rekvizite i transparent s njegovim likom, ali su i priznale da zapravo uopće ne vole nogomet. ''Meni je to bio show koji ću pamtiti cijeli život, svaka im čast na organizaciji'', zadovoljan je bio njihov farmer.

icon-expand Ljubav je na selu - Navijacice FOTO: RTL - AP Images

A u Dalmaciji kod Rade, burna večera i dalje je trajala. Farmer je sa strane izveo Irenu te je optužio da laže, a tema su i dalje bile njihove razmijenjene poruke. ''Zašto me se sramiš?'' pitao ju je, a ona mu je rekla da joj smeta njegova agresivnost. ''Zvat ću ti mater da nisi bila korektna. Tvoja bi mater voljela da si ti sa mnom'', kazao joj je. ''Da, ali ja ne bih'', odbrusila je Irena, no Rade je bio samouvjeren: ''Ne postoji žena koja me zna, a da ne bi bila sa mnom.

icon-expand Ljubav je na selu - Transparent FOTO: RTL

Branko je izvršio svoje obećanje i Smilji pripremio intimnu večeru uz svijeće. ''Nisam očekivala baš ovako, to je stvarno bilo romantično'', bila je iznenađena. ''Ljubavi, jedan poklon sam ti pripremio'', kazao joj je Branko, a ona se šokirala kad je ugledala ogrlicu s privjeskom srca, koju je gledala dok su šetali gradom toga dana. ''Mislim da je počela razmišljati drugačije prema meni, imati neke osjećaje. To je moja želja, moj san... Sve što jedna žena treba, ona sve ima kod sebe'', bio je optimističan farmer.

icon-expand Ljubav je na selu - Branko FOTO: RTL