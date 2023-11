Ivan odabrao Samantu pa Vesna poručila: 'Uvjerena sam sto posto da je napravio jednu veliku grešku'

Došao je trenutak da Ivan odabere koga će voditi na romantično putovanje - Samantu ili Vesnu. "Ne znam što se zbiva u njegovoj glavi, ali da sam puno pokušala objasniti kakva sam ja osoba i što želim, jesam", rekla je Vesna prije farmerove odluke.

"Baš si mi draga osoba. Drago mi je što sam te upoznao. Kulturna si. Imam sve lijepe riječi, pohvale za tebe", rekao je Ivan Vesni. "Nemam ni ja jedne ružne riječi za tebe", rekla je Vesna.

"Što se tebe tiče, Samanta. Od prvog dana otkad smo imali ono upoznavanje, ti si mi baš super cura, baš si mi draga. Najviše me inspirirao onaj tvoj šešir. To mi je top. Što se tiče svih poslova vezanih za kuću i to, tu si me malo iznenadila, ali dobro. Naučit ćeš ti, tek ti je 27 godina. Ako ostaneš na mojoj farmi, ja se nadam da će se to popraviti. I da skratiš spavanje do 10", rekao je farmer.