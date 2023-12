Ivan razočaran situacijom, a Vesna opomenula Gabrijelu: 'Ostao je sam jer je gledao samo u Samantu'

Voditeljica Anita Martinović je dala riječ Samanti da kaže što ima u svoju obranu nakon što je sve završilo isječcima njezinog i Ivanovog putovanja. "Rekla sam sto puta da smo prijatelji. Nismo nešto kompatibilni", rekla je ona.

"Sad nakon ovog što mi je rekla za mamu, to me je jako povrijedilo. Ja to nikad ne bih nikome rekao bez obzira gdje sam, što sam i kako sam. Baš je pokazala da je nekulturna", komentirao je Ivan.

"Budimo realni, Ivan je sam sebi kriv što je poletio za njom jer ona njemu titra. Što nije sam razumno donio odluku do kraja?", rekla je Tihana. Dodala je kako je sretna što ga je Samanta preveslala jer je pretpostavljala kako će biti.