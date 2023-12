Ivan se u Samantu iskreno zaljubio, a ona mu lagala za dečka: 'Bilo je to na prvi pogled'

Ivan je Samantu poveo na romantično putovanje nadajući se kako između njih može biti nešto više, no to se nije dogodilo. "Samo si me malo razočarala, ali evo, to je tako", odgovorio joj je Ivan. "Ja se nadam da ćemo moći biti prijatelji", istaknula je Samanta. Za RTL.hr je Samanta nedavno rekla kako mu je lagala da ima dečka te da je odbila farmera jer nemaju ništa zajedničko. "Totalno sam dva različita svijeta", objasnila je Samanta.

Nekoliko tjedana prije situacija između njih dvoje nije bila tako napeta. Ivan je javno priznao kako je u nju zaljubljen.