Ivan za RTL.hr o Gabrijeli i njezinom ponašanju: 'Bila je s dva moja prijatelja'

"Pa to je ona sad morala naći neki izgovor. Rekao sam da nisam baš bio prema njoj kao prema Samanti, ali naravno da mora imati neki izgovor. Meni je ona ovako ok. Ona je svjesna da je to napravila, ona će to napraviti opet ako uhvati priliku.", ispričao je Ivan.

Također se osvrnuo na Gabrijeline tvrdnje da joj je govorio od početka da će joj naći nekoga. "Nisam to rekao. To ona laže. Ona je meni stvarno bila super. I onda ona to napravi i to baš s ovim jednim dečkom iz nogometnog kluba koji sad više ne dolazi k meni igrati ni ništa. A ovaj drugi, to ona zna što je napravila", rekao je Ivan. Uvjeren je da nije istina da se Gabrijela neko vrijeme dopisivala na Instagramu s njegovim prijateljem zbog ponašanja u njegovoj kući.

"To što je ona rekla da sam ja rekao da idu, nije istina", istaknuo je farmer. Kaže da nije bio ljubomoran na prijatelja i Gabrijelu zbog ponašanja. "Bilo mi je krivo što je došla ovdje zbog mene, a otišla je s mojim prijateljem", komentirao je.

Osvrnuo se na Gabrijeline riječi da je spavao s Vesnom još na upoznavanju, odnosno zabavi. "Nismo mi ništa imali. Samo sam ležao u krevetu pokraj nje jer su svi hrkali i to je to, ali to je bilo na upoznavanju, to nije bilo da netko dođe k meni i onda radi to što radi. Ako si došla radi mene, onda si to trebala ispoštovati. Ili je mogla reći kad je došla ujutro, napravila sam to, to i to", rekao je Ivan.

Dodao je da mu je što je Tihana otišla jer je bila direktna i otvorena, ali morala je otići zbog posla.

