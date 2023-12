Ivan za RTL.hr o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' i Samanti: 'Lažno se predstavila'

Ivan Detković je za RTL.hr ispričao kako mu je bilo sudjelovati u 'Ljubav je na selu' te je otkrio koji su mu trenuci bili najteži i što je odlučio podijeliti na velikom okupljanju farmera i kandidatkinja.

Što ti je bilo najljepše u 'Ljubav je na selu'?

Najljepše iskustvo u showu mi je bilo što sam upoznao puno novih prijatelja.

Viđate li se?

Nisu mi baš blizu, ali ima ih jedno pet s kojima se baš čujem skoro svaki dan.

Što ti je bilo najteže u 'Ljubav je na selu'?

Jedno od težih iskustava mi je bilo kada mi je Samanta na putovanju rekla da ništa ne želi imati sa mnom, a možda je i bolje da je tako rekla. Ona se tako predstavila lažno.

Samanta ti se odmah svidjela?

Na prvi pogled još od tamo ona mi je bila baš super. Nisam nikad prije gledao tu emisiju, samo bih ju ponekad pogledao tako da nisam znao sve točno o njoj dok nisam i sam shvatio kakva je ona.

Što si odlučio reći na velikom okupljanju, a nisi ranije?

Bilo je nekih sitnica koje nisam rekao, ali sam ih rekao danas. Na primjer, ono za Gabrijelu, to je baš bilo dno dna. Ali dobro, to je ona napravila. Valjda joj je nedostajalo pa je ona tako napravila. Neka joj je sad sretno s Mirom. Mislim, meni je Miro baš super dečko i baš mi ga je bilo žao tamo kad je na početku ispao. Još su svi za njega kao i za Tihomira govorili kojekakve priče.. I to što je Radoslav govorio svašta za njega, to sam rekao i tamo da mi nije u redu.

Kakvu poruku imaš za sve koji razmišljaju da se prijave u 'Ljubav je na selu'?

Moja poruka je za sve slobodne dečke malo starije dobi da se slobodno prijave da će im biti jedno veliko životno iskustvo kao što je to meni bilo, a možda se i zaljube, ali sigurno će pronaći puno novih prijatelja i prijateljica.

