Ivana iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila da je prekinula s dečkom čije je ime tetovirala: 'Išla sam protiv razuma...'

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Ivana nedavno je za RTL.hr otkrila kako je sretna u ljubavi te kako je prvo slovo imena svoga muškarca čak i tetovirala. No, sada je otkrila kako je ljubav pukla. Otkrila je i zašto.

"Prepustila sam se, išla sam protiv razuma iako sam znala što će ispasti. Jedini je muškarac koji se može pohvaliti s time. Samo mogu reći da se obećano nije ispunilo i da sam bila ljuta, ali na sebe, jer sam spustila gard i promijenila se jer sam u suštini trebala da je neko tu za mene i moje dijete, da popije kavu samnom kad je najteže i odvede negdje da odmorim i ohladim glavu. Ali sam od starta znala da od tih izjava nema ništa jer su djela vremenom prestala što je razumljivo s obzirom na njegovu situaciju. Žena sam koja treba tako malo i kad ne dobijem i to malo koje usput ne bih tražila da mi nije nuđeno, postajem nepodnošljiva", rekla je.