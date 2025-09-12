Emisije
Ljubav je na selu

Ivana iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila da je prekinula s dečkom čije je ime tetovirala: 'Išla sam protiv razuma...'

Ivana iz 'Ljubav je na selu' u životu je okrenula novu stranicu

RTL.hr
12.09.2025 08:00

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Ivana nedavno je za RTL.hr otkrila kako je sretna u ljubavi te kako je prvo slovo imena svoga muškarca čak i tetovirala. No, sada je otkrila kako je ljubav pukla. Otkrila je i zašto.

"Prepustila sam se, išla sam protiv razuma iako sam znala što će ispasti. Jedini je muškarac koji se može pohvaliti s time. Samo mogu reći da se obećano nije ispunilo i da sam bila ljuta, ali na sebe, jer sam spustila gard i promijenila se jer sam u suštini trebala da je neko tu za mene i moje dijete, da popije kavu samnom kad je najteže i odvede negdje da odmorim i ohladim glavu. Ali sam od starta znala da od tih izjava nema ništa jer su djela vremenom prestala što je razumljivo s obzirom na njegovu situaciju. Žena sam koja treba tako malo i kad ne dobijem i to malo koje usput ne bih tražila da mi nije nuđeno, postajem nepodnošljiva", rekla je. 

Ivana, Ljubav je na selu
Ivana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

U potpunosti je okrenula novu stranicu u životu. 

"Sad sam fokusirana samo na dijete i posao, koji sam u međuvreenu promijenila. Jako je lijepo okruženje, jako dobar tim ljudi, imamo druženja s djecom, trenerima, zadovoljna sam", rekla je. 

Sretno je još i zbog ponekih privatnih razloga. 

"Sretna sam jer i za koji dan stiže pojačanje - postajem tetka. Jako sam sretna", zaključila je. 

Ljubav je na selu

Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

