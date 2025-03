Ivana s Ilonom proslavila 33. rođendan, a pogledajte ovu tortu u čast 'Ljubav je na selu': 'Najljepši rođendan do sada'

Ivana iz 'Ljubav je na selu' prošlog vikenda proslavila je svoj 33. rođendan u krugu obitelji i prijateljice Ilone koja je doputovala k njoj samo zbog toga.

"Bio je to moj najljepši rođendan do sada. Okitili me nakitom Ilona i dragi. Njegovo ime još ne bih otkrila jer je poznati nogometaš FK Željezničar Sarajevo. Uz mene su bili kći, sestra Arijana, mama, tata i što da više poželim. Poznata slastičarka je napravila tortu u moju čast", otkrila je za RTL.hr.