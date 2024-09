Ivana suočila Tonija s porukama koje joj je slao: 'Rekao mi je da će izbaciti Valentinu da bih išla kod njega'

Dok su Valentina i Toni razgovarali, do njih je došla Ivana i rekla njemu da se ne pravi frajer te joj ne govori sretno. Ivana je otkrila da joj je Toni slao poruke. "Neću mu odgovarati na poruke koje mi šalje dok sam na partyju", ispričala je. Objasnila je kako joj je trebao prići kao i svi drugi, a ne slati poruke.

Valentina je pitala Ivanu kako su se ona i Toni uopće povezali. "Preko interneta smo se povezali. Jako davno", odgovorila je Ivana.

"Čak mi je rekao da će izbaciti Valentinu da bih ja išla kod njega na farmu", otkrila je Ivana. Rekla mu je da se i on njoj svidio i da bi došla k njemu na imanje ako joj ne upali s Ivicom. "Onda sam mu rekla da odustajem. Međutim, on je stvarno tu navaljivao. Svašta je pričao za svaku kandidatkinju da je to nešto grozno, a sada sa svima njima provodi vrijeme, a meni ne prilazi", ispričala je Ivana.