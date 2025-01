Ivana za RTL.hr o Ivici: 'Pokušao me zavesti, a Ilona je prevelik zalogaj za njega'

Želje za 2025. su sljedeće: biti najbolja majka, zarađivati što više i održati obrt koji posjedujem, sreća i zdravlje mojih roditelja i djeteta. I jedna želja koja se ipak ne može ostvariti, a to je da su moji roditelji živi skupa s mojim djetetom sve dok dišem.

Ima li promjena u vašem ljubavnom životu?

Što se tiče mog ljubavnog života, ljubav sam pronašla iza kamera odmah nakon prosidbe Ilone i Ivice. Međutim, nismo više skupa, daljina je presudila. Ostali smo jako dobri prijatelji. Ali to ne znači da sam sama, sve se događa s razlogom, sada imam muškarca koji mi je prijatelj, ljubavnik, podrška, nasmijava me, udovoljava, super se slažemo, pa nek ide kako ide. Sve u svemu, sretna sam s njim. Moje dijete, on i sve je savršeno.

Nedavno ste objavili fotografiju s kćeri i istaknuli da vam je ona najveće blago. Koliko vas ona potiče da idete dalje i napredujete u životu?

Istaknula sam fotografiju s kćeri i tražila fotografa da zabilježi taj trenutak slavlja Nove godine. Jer moje dijete je razlog mog života. Kad se ona rodila, rodila sam se i ja kao majka, kao borac, sve što radim, radim zbog nje.