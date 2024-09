Ivana za RTL.hr o Tonijevim porukama i Valentini: 'Uzela je njega da ga dresira po svome'

icon-close

Jedna od kandidatkinja Ivice Turasa u 'Ljubav je na selu' Ivana je prozvala Tonija pred Valentinom i ostalima te otkrila da su razmjenjivali poruke, ali i da ju je nakon zabave grlio pa i više od toga. "On me zagrlio i poljubio me", ispričala je Ivana. "Dogovarali smo se da će on tražiti da je prijeđem k njemu i izgladili smo odnos. On je mene opet poljubio, čak smo se tu i slikali. Ja sam se njemu slikala i u krilu da bi on poslije počeo neku drugu priču", dodala je. Upustila se i u raspravu s Valentinom koja je stala na Tonijevu stranu. Rekla je da joj je farmer ispričao da se zezao s Ivanom i da to shvaća jer daleko žive jedno od drugoga.

Ivana je sada za RTL.hr komentirala burnu situaciju koja se dogodila između nje, Tonija i Valentine. "Što se tiče Tonija, on je meni pisao dva mjeseca prije snimanja 'Ljubav je na selu' i molio me da se prijavim za njega. U biti, ja sam se naljutila na zabavi jer me gnjavio s porukama u kojima je pisao da on ne želi nijednu drugu, da je Valentina ta koja želi njega. Štoviše, htio je nju izbaciti pod uvjetom da prijeđem kod njega na farmu i zaklinjao se u našu djecu što je meni jako zasmetalo. Osoba koja se kune u dijete nije ok i samim tim laže", ispričala je. Osvrnula se i na Valentininu ulogu u njezinoj raspravi s Tonijem. "Htjela sam otvoriti oči Valentini, štoviše Toniju sam rekla da je lijepa zgodna i za njega, a ne ja, što imam i dokaze. Međutim, Valentina je prelijepa, ali pokvarena osoba. Mislim da je super ako zaglave skupa, krpa našla zakrpu. Nisam ljepotica neka, ali hvala. Ne smeta mi što se petljala u našu svađu, ali mi smeta što nije znala šta se događa i pokušavala je ispasti pametna", rekla je Ivana.

Osvrnula se i na svoje poruke koje je razmjenjivala s Tonijem i objasnila kako je znala da je pisao drugim ženama. "Ja sam u odličnim odnosima sa svima tako da sve znam. Kako kažu za mene, je*eš google, pitaj Ivanu. Tako da sve doznam, iako me ne zanima", ispričala je. Također je komentirala njihov poljubac na zabavi. "Poljubili se jesmo odmah nakon svađe jer me tad molio da ne shvaćam ozbiljno ništa što radi s drugim curama. Čak je i pred farmerima rekao da ja idem kod njega, da smo kliknuli. Ja protiv Valentine nisam imala ništa do trenutka dok me nije napala i digla nos jer je on ostao vani sa mnom razgovarati. A Toni nije da se dopisivao samo tad, Toni je to radio i poslije i radit će dok je živ, a njoj svaka čast, opet kažem kakva da je ona je uzela njega da ga dresira po svome i tako mu i treba", zaključila je i dodala da je sačuvala poruke koje su ona i Toni razmjenjivali.