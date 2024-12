Ivica i Ilona odlučili se čuvati do braka: 'Ništa prije prve bračne noći'

Ilona i Ivica razgovarali su o svojim zarukama s Klarom i Ivanom, a Ilona je otkrila da nije spavala s farmerom jer smatra da to nije prikladno. "Mislim da nije pristojno uopće da spavamo zajedno kad su druge osobe u kući", komentirala je. "Pa ako su zaruke, nije prva bračna noć", poručila je Ilona ostalima.

"To čuvamo za prvu bračnu noć", istaknula je. Ivica se složio.

Klara je rekla da to nije pametno. "Meni je pametno prije testirati", istaknula je i nasmijala ostale. Ivana je otkrila da to u Crnoj Gori prvo proba kum. Ilona je to potvrdila.

"Ta zemlja mi se sviđa. Znači, to je meni svašta nešto fantazija. Ima nešto što dosad nisam čula", komentirala je Klara.

