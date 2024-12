Ivica i Ilona stalno se vrte u krug: 'Hoće li ona meni ovo oprostiti, to ćemo vidjeti'

Objasnila je da je bila šala da su se ona i Klara ljubile. "To je stvarno zezancija", istaknula je. Ivica je ispričao da je došao k Iloni i zatekao je u krevetu s drugim muškarcem. "Meni je u tom trenutku pao mrak na oči, samo sam se pokupio i otišao. Nisam to mogao podnijeti što sam vidio", rekao je i dodao da mu je Ilona otkrila da joj je to bratić. Ilona je ispričala da ima 17 bratića.

"Nemam što skrivati. On i ja smo o svemu razgovarali, samo mi je krivo što se sad to sve pred njima pričalo", rekla je Ilona. Ivica je istaknuo da je on Iloni oprostio. "Sad hoće li ona meni ovo oprostiti, to ćemo vidjeti", zaključio je.

'Ljubav je na selu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 sati te u petak od 20.15 na RTL-u, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':