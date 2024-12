Ivica iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr se požalio: 'Nemam tu nikoga, život u Zagrebu mi je dosadan jer sam sam'

Ivica Turas iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr otkrio kako provodi blagdane i kako mu je živjeti u Zagrebu gdje je preselio zbog Ilone, no onda je došlo do kraha njihove veze.

Što se tiče dočeka Nove godine još nije siguran gdje će ga provesti. ''To se nikad ne zna do zadnjeg trena, ali najvjerojatnije negdje u Zagrebu s obzirom na to da radim za Staru godinu'', ispričao je.

Otkrio je da u njegovom ljubavnom životu još nema novosti.

''Nemam nikoga, ali uvijek postoji nada'', rekao je. ''Život u Zagrebu mi je dosadan kad sam sam, nemam tu nikoga, a treba imati vremena za upoznati nekoga, naći ekipu'', objasnio je Ivica.

