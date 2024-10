Ivica je izbacio, Željko 'spasio'! Petra za RTL.hr poručila: 'To nije bilo prikladno'

Smatra i da je možda na Ivičino mišljenje utjecao njezin odgovor na pitanje o intimnim odnosima. Naime, ona nije htjela odgovoriti.

"Ja sam mu dala do znanja da o takvim stvarima ne želim pričati pred kamerama. Ne znam je li me testirao, ali imam 40 godina i mislim da to nije bilo prikladno pitati. Moj stav i uvjerenje su da o tome ne pričam nakon što sam nekog tek upoznala. To se prirodno događa, ne govori se tako. Sad koje on taktike ima. Sve u svemu, sretno mu bilo", kaže Petra.